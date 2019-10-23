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Факти / Україна

Депутат Шевченко з’явився в ефірі РосТБ – реакція Слуги народу

Партія Слуга народу не рекомендувала народному депутату Євгену Шевченку брати участь у програмі на російському телебаченні.

Євген Шевченко на РосТБ

Народний депутат від фракції Слуга народу Євген Шевченко з’явився у пропагандистській програмі російського 1 каналу незважаючи на попередження політсили.

За словами першого заступника фракції Олександра Корнієнка, у партії Слуга народу не рекомендували Шевченку брати участь у програмі на російському телебаченні.

– Чи була у нас заборона на рівні фракції з кимось спілкуватися або не спілкуватися? Не було, – додав Корнієнко.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що Євген Шевченко не має повноважень висловлювати позицію фракції.

– Це його персональна позиція, вона не відповідає позиції фракції. Ми маємо засідання фракції в понеділок, де будемо ставити, в тому числі, це питання – пана Шевченка і його позиції, – додав він.

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Нардеп Шевченко вирішив з’явитися у програмі на росТБ, щоб донести росіянам позицію України щодо формули Штайнмаєра.

– Рішення взяти участь в ефірі на російському телеканалі далося мені не просто. Але це необхідно було зробити, щоб донести громадянам Російської Федерації пряму позицію українського народу щодо створення і виконання всіх умов для забезпечення миру на окупованих територіях.

Щоб настав довгоочікуваний мир, необхідно йти на компроміси і це стосується двох сторін, – написав Шевченко.

Свій пост у Facebook депутат видалив, однак скріншоти публікації оприлюднив його колега від фракції Гео Лерос.

 

До слова, президент Володимир Зеленський розповів про те, за якої умови розпустить Верховну Раду.

Джерело: ЛІГА.net

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