Депутати комітету з питань цифрової трансформації в разі необхідності пропонують регулювати тарифи інтернет-провайдерів.

У законопроекті №1083 Про електронні комунікації народні обранці пропонують, крім голосового зв’язку, зробити загальнодоступним широкосмуговий доступ до інтернету.

Послуга повинна буде забезпечувати пропускну здатність, необхідну для підтримки доступу споживачів до таких сервісів:

електронна пошта;

пошукові системи, які дозволяють шукати і знаходити будь-який вид інформації;

навчання в інтернеті;

інтернет-газети або новини;

сервіс, який допомагає купувати або замовляти товари або послуги в режимі онлайн;

інтернет-банкінг;

доступ до послуг електронного урядування;

соціальні медіа та миттєві повідомлення;

дзвінки і відеодзвінки (стандартної якості).

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Згідно з законопроектом, тарифи на універсальні послуги встановлюють провайдери.

Для споживачів, чий середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, держава забезпечує компенсацію витрат на отримання універсальних послуг.

Крім того, Національний регулятор отримає право здійснювати не рідше, ніж раз на п’ять років, аналіз ринку відповідної універсальної послуги в певному регіоні.

Якщо за результатами аналізу ринку буде встановлено, що він потребує регулювання, національний регулятор має право накласти регуляторні зобов’язання на постачальників універсальних послуг.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що міжнародні українські дороги покриють інтернетом 4G до 2022 року.