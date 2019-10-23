PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Депутати пропонують регулювати тарифи інтернет-провайдерів

Депутати комітету з питань цифрової трансформації в разі необхідності пропонують регулювати тарифи інтернет-провайдерів.

інтернет-провайдери

У законопроекті №1083 Про електронні комунікації народні обранці пропонують, крім голосового зв’язку, зробити загальнодоступним широкосмуговий доступ до інтернету.

Послуга повинна буде забезпечувати пропускну здатність, необхідну для підтримки доступу споживачів до таких сервісів:

  • електронна пошта;
  • пошукові системи, які дозволяють шукати і знаходити будь-який вид інформації;
  • навчання в інтернеті;
  • інтернет-газети або новини;
  • сервіс, який допомагає купувати або замовляти товари або послуги в режимі онлайн;
  • інтернет-банкінг;
  • доступ до послуг електронного урядування;
  • соціальні медіа та миттєві повідомлення;
  • дзвінки і відеодзвінки (стандартної якості).

Читайте: Мобільний інтернет у селах та на дорогах: Зеленський підписав указ

Згідно з законопроектом, тарифи на універсальні послуги встановлюють провайдери.

Для споживачів, чий середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, держава забезпечує компенсацію витрат на отримання універсальних послуг.

Крім того, Національний регулятор отримає право здійснювати не рідше, ніж раз на п’ять років, аналіз ринку відповідної універсальної послуги в певному регіоні.

Якщо за результатами аналізу ринку буде встановлено, що він потребує регулювання, національний регулятор має право накласти регуляторні зобов’язання на постачальників універсальних послуг.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що міжнародні українські дороги покриють інтернетом 4G до 2022 року.

Фото: Unsplash

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Неврожай в Україні. Які овочі значно подорожчають взимку і що варто купувати зараз
Неврожай в Україні. Які овочі значно подорожчають взимку і що варто купувати зараз
Дорога
Міжнародні українські дороги покриють інтернетом 4G до 2022 – Животовський
Квіти на день вчителя 2019 – ідеї букетів та ціни
Квіти на день вчителя 2019 – ідеї букетів та ціни
Онлайн-навчання та інтернет на міжнародних автошляхах – програма Кабміну
Онлайн-навчання та інтернет на міжнародних автошляхах – програма Кабміну
Рекордні ціни на овочі: чому в Україні дорожчає городина
Рекордні ціни на овочі: чому в Україні дорожчає городина
З 1 вересня ціни на електроенергію знизяться на 10%
З 1 вересня ціни на електроенергію знизяться на 10%
У вересні знову здорожчають молочні продукти
У вересні знову здорожчають молочні продукти
Купуй швидше! Як інтернет-магазини маніпулюють клієнтами
Купуй швидше! Як інтернет-магазини маніпулюють клієнтами
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка