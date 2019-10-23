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Доба на Донбасі: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ – є загиблий

22 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий загинув, двоє – зазнали поранень, а ще один – отримав бойове травмування.

Доба на Донбасі: бойовики 24 рази обстріляли позиції ЗСУ – є загиблий

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще двоє отримали поранення. 

Противник 24 рази обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також з ПТРК, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім того, фіксувався вогонь ворожих снайперів.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 10 обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив 14 обстрілів.

Нагадаємо, військові ЗСУ знаходитимуться в готовності до повернення на позиції, якщо домовленості про припинення вогню після відводу сил будуть порушені бойовиками.

Джерело: Штаб ООС

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