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Факти / Україна / Політика

Дубінський пройшов “поліграф-челендж” – результат тесту

Олександр Дубінський не брав хабар за те, що проголосував у комітеті проти законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості, показав поліграф.

Дубінський пройшов “поліграф-челендж” – результат тесту

Депутат від Слуги народу Олександр Дубінський добровільно пройшов поліграф за підозрою в отриманні хабара за непідтримку у комітеті законопроекту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості.

Зокрема, Дубінський заявив, що не брав хабар за те, що проголосував проти винесення на розгляд Верховної Ради законопроекту.

Також нардеп заявив, що не знає, чи брав хтось ще з членів комітету хабар за злив проекту закону.

Крім того, Дубінський негативно відповів про домовленості з зацікавленими особами про лобіювання ним будь-яких законопроектів за весь час депутатства.

Читайте: Як працює поліграф і чи можна його обдурити

Після серії тестів експерт заявив, що результати поліграми говорять про те, що Дубінський не приховував будь-яких речей, відповідаючи на запитання. Результат, який буде підтверджено документально, оприлюднять у понеділок, 28 жовтня.

До слова, ще один нардеп Слуги народу Олександр Качура заявив, що також встиг пройти детектор брехні через звинувачення в лобіюванні законів і отриманні хабара.

Глава фракції Давид Арахамія пройде поліграф завтра, 24 жовтня.

Як відомо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами.

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