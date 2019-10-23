Кабмін не виключає опалювальних проблем в Україні у разі припинення Росією транзиту газу.

У деяких невеликих українських містах можуть виникнути тимчасові проблеми з опаленням у разі припинення Росією транзиту газу через нашу країну з 1 січня 2020 року.

За словами прем’єра Олексія Гончарука, влада зробить усе, щоб на цих територіях позаштатних ситуацій не відбулося.

– Підстав вважати, що у нас будуть якісь незаплановані проблеми – їх немає, – запевнив глава Кабінету міністрів.

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Прем’єр також наголосив на важливості того, щоб цієї зими Центренерго та інші енергогенеруючі компанії були у повній бойовій готовності.

Як повідомлялося, Гончарук заявив, що Україна накопичила достатні запаси природного газу в сховищах.