В Україні 23 жовтня без опадів, вночі та вранці туман.
Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде сухою та теплою.
Вранці скрізь туман, вітер південно-західний – до 3-8 м/с.
Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°, а на Закарпатті – до 24° вище нуля.
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У Києві та області сьогодні без опадів.
Температура повітря вночі 7-9°, а вдень до 18° тепла.
Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени 2019.
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