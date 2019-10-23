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Факти / Україна

Погода в Україні на 23 жовтня (КАРТА)

В Україні 23 жовтня без опадів, вночі та вранці туман.

Погода

Погода в Україні у середу, 23 жовтня, буде сухою та теплою.

Вранці скрізь туман, вітер південно-західний – до 3-8 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень 16-21°, а на Закарпатті – до 24° вище нуля.

Читайте: 5 порад для безпечного водіння в туман

У Києві та області сьогодні без опадів.

Температура повітря вночі 7-9°, а вдень до 18° тепла.

Погода на 23 жовтня 2019

Раніше Факти ICTV писали, яка погода очікує українців восени 2019.

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