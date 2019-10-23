Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії за Відвагу та незламність.

Українському режисерові і колишньому політв’язню Олегу Сенцову вручили спеціальну нагороду Польської кіноакадемії – Орла за відвагу і незламність.

Нагороду вручив голова Польської кіноакадемії Даріуш Яблонський.

Сенцов подякував за нагороду, зазначивши, що свобода є найбільшою цінністю на землі. І щоб нею володіти, потрібно бути готовим заплатити усім, що маєш.

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Андрій Дещиця, посол України в Польщі, подякував польським кінематографістам за підтримку та підкреслив, що без постійного нагадування про Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів, їх би не вдалось визволити.

До слова, Олег Сенцов заявив, що готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну заради звільнення українських політв’язнів.