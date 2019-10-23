Рада НБУ звернеться до Верховної Ради з ініціативою внесення змін до закону про Національний банк України.

Глава ради Національного банку України Богдан Данилишин заявив, що відомство звернеться до парламенту з пропозицією ініціювати внесення змін до закону про НБУ, згідно з якими Рада зможе встановлювати для правління ключові показники ефективності грошово-кредитної політики.

Функцію оцінювання та контролю за грошово-кредитною політикою підкріплюватимуть інструментом впливу.

– Розглянути можливість розширення повноважень ради, надання йому статусу керівного органу НБУ, наділення більш дієвим інструментарієм в частині ухвалення рішень у разі недосягнення поставлених перед НБУ цілей, – написав він.

Серед інших можливих змін у законі він назвав усунення залежності в оплаті праці членів ради від членів правління центробанку, посилення підзвітності правління і ради суспільству, повне охоплення зовнішнім контролем всіх об’єктів НБУ, зменшення розміру загальних резервів для вивільнення коштів, посилення незалежності підрозділу внутрішнього аудиту НБУ та секретаріату ради.

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Крім цього, рада НБУ виступає за надання їй та експертам її секретаріату доступу до задокументованих моделей прогнозування і процесів НБУ, зокрема, моделі та алгоритмів розрахунків, використовуваних центробанком під час встановлення облікової ставки.

Данилишин наголосив на необхідності збільшення рівня комунікацій з Верховною Радою.

Нагадаємо, 8 жовтня Кабмін та НБУ підписали меморандум про взаємодію для досягнення стійкого економічного зростання та цінової стабільності.