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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ротація: Укрзалізниця змінила половину керівників

З початку року Укрзалізниця змінила 55% керівного складу підрозділів пасажирських перевезень.

Ротація: Укрзалізниця змінила половину керівників

З січня цього року Укрзалізниця змінила 55% керівного складу виробничих підрозділів філії Пасажирська компанія.

Це начальники вагонних дільниць, депо та вокзалів, які неналежно виконували свої посадові обов’язки або підозрюються у зловживаннях посадою.

– На початковому етапі трансформації компанії та перетворення її у холдинг важливо мати команду ефективних управлінців, які готові до реформ та не причетні до корупційних схем, – зазначає голова правління АТ Укрзалізниця Євген Кравцов.

Загалом з початку року вже звільнено 22 керівника виробничих підрозділів філії Пасажирська компанія. Крім того, за фактом завдання збитків компанії відкрито 11 справ.

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Чотири справи уже завершили, викрадене майно повернули і збитки відшкодували.

Нагадаємо,  Укрзалізниця закупить майже 35 тис. нових комплектів постільної білизни.

Джерело: Укрзалізниця

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