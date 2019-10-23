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Факти / Україна / Політика

Слуга народу не обговорювала перевірку депутатів на поліграфі – Корнієнко

Фракція Слуга народу не обговорювала питання щодо перевірки їхніх депутатів на поліграфі.

Слуга народу не обговорювала перевірку депутатів на поліграфі – Корнієнко

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що політична сила не мала можливості обговорити пропозицію президента Володимира Зеленського щодо перевірки нардепів на детекторі брехні.

– У нас зараз тиждень роботи в округах. Зібрати людей в Києві не можливо. Тому фракція не може ухвалити єдину позицію щодо цього питання. Просто технічно це можна буде зробити лише в понеділок, – зауважив депутат.

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Також він додав, що необхідно провести розмову з депутатами комітету та з експертами, які скажуть, чи підходить поліграф до цього кейсу.

Перевірка Слуг народу на поліграфі – це

  • Елемент шоу 44%, 17 votes
    17 votes 44%
    44%
  • Єдиний спосіб відновити довіру до депутатів 31%, 12 votes
    12 votes 31%
    31%
  • Спосіб переключити увагу від важливих проблем 26%, 10 votes
    10 votes 26%
    26%
  • Мені все одно 0%, 0 votes
    0 votes
    0%
Всього голосів: 39

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу про можливе отримання $30 тис. хабаря  11 депутатами Слуги народу, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Фото: УНІАН

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