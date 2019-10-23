Фракція Слуга народу не обговорювала питання щодо перевірки їхніх депутатів на поліграфі.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що політична сила не мала можливості обговорити пропозицію президента Володимира Зеленського щодо перевірки нардепів на детекторі брехні.

– У нас зараз тиждень роботи в округах. Зібрати людей в Києві не можливо. Тому фракція не може ухвалити єдину позицію щодо цього питання. Просто технічно це можна буде зробити лише в понеділок, – зауважив депутат.

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Також він додав, що необхідно провести розмову з депутатами комітету та з експертами, які скажуть, чи підходить поліграф до цього кейсу.

Перевірка Слуг народу на поліграфі – це Елемент шоу 44%, 17 votes 17 votes 44% 44%

Єдиний спосіб відновити довіру до депутатів 31%, 12 votes 12 votes 31% 31%

Спосіб переключити увагу від важливих проблем 26%, 10 votes 10 votes 26% 26%

Мені все одно 0%, 0 votes 0 votes 0% Всього голосів: 39 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу про можливе отримання $30 тис. хабаря 11 депутатами Слуги народу, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.