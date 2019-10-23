З понеділка українці стурбовані інформацією про смог через високий рівень забруднення повітря у деяких містах, зокрема у Києві. Факти ICTV дізналися, який стан повітря у столиці 23 жовтня.

За інформацією ресурсу AirVisual, якість повітря в Києві покращилася.

Якщо вчора загальний показник забруднення перевищував 160 одиниць при нормі від 0 до 50, то вранці 23 жовтня він показує 132 одиниці.

Водночас інший ресурс – SaveEcoBot – показує, що наразі у Києві, в районі Майдану Незалежності, дуже шкідливий рівень забруднення (215 одиниць).

На діаграмі видно, що у вівторок ситуація була краща.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського не бачать підстав для паніки та запевняють, що, за даними спостережень мережі гідрометеорологічних організацій, концентрації оксиду вуглецю в останні дні залишались у своїх звичних параметрах.

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Зокрема, у Києві максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на стаціонарних постах коливались у межах 0,4-1,0 ГДК (гранично допустима концентрація).

– Осінні погодні умови – тумани, наявність приземних інверсій, коли при землі утворюється затримуючий шар повітря, можуть сприяти накопиченню забруднювальних речовин, – пояснили метеорологи.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві фіксують перевищення кількості небезпечних речовин у повітрі вздовж проїжджих частин зі скупченням автотранспорту.