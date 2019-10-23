Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки Юрію Бровченку.

Шевченківський районний суд Києва заарештував колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка.

Також суд призначив заставу в розмірі 3,4 млн грн. Адвокат підозрюваного повідомив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції.

Читайте: Затримання Бровченка: чим відомий екс-заступник міністра економіки

Прокуратура та СБУ підозрюють Бровченко в державній зраді.

Нагадаємо, слідчі СБУ встановили, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко діяв всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

Бровченку закидають підписання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на постачання промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК Артем на загальну суму понад 16,5 млн.