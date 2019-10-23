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Факти / Україна

Суд заарештував екс-заступника міністра економіки Бровченка під заставу

Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки Юрію Бровченку.

Юрий Бровченко

Шевченківський районний суд Києва заарештував колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка.

Також суд призначив заставу в розмірі 3,4 млн грн. Адвокат підозрюваного повідомив, що оскаржуватиме запобіжний захід в апеляції.

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Прокуратура та СБУ підозрюють Бровченко в державній зраді.

Нагадаємо, слідчі СБУ встановили, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко діяв всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

Бровченку закидають підписання свідомо збиткового контракту з іноземною компанією на постачання промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК Артем на загальну суму понад 16,5 млн.

Фото: УНІАН

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