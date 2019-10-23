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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Суд зобов’язав екс-власників Приватбанку виплатити 10,9 млн фунтів стерлінгів

Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яке зобов’язує екс-власників Приватбанку заплатити 10 млн фунтів стерлінгів банку.

Суд

Приватбанк має отримати від екс-власників 10 млн фунтів стерлінгів, згідно з рішенням Апеляційного суду Лондона.

Зазначена сума була сплачена банком за рішенням суду першої інстанції у 2018 році.

4 млн фунтів стерлінгів повинен заплатити Ігор Коломойський, 2 млн фунтів – Геннадій Боголюбов і ще 1,5 млн фунтів стерлінгів корпоративні відповідачі.

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Також відповідачами повинні бути виплачені витрати банку на слухання справи суддею Фанкортом у 2018 році і на апеляцію.

Попередня сума – 3,4 млн фунтів стерлінгів. Її повинні виплатити до 12 листопада цього року.

Нагадаємо, 15 жовтня Апеляційний суд Англії та Уельсу задовольнив апеляцію Приватбанку у справі проти екс-власників.

Джерело: Приватбанк

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