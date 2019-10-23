У Міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) імені Сікорського через сильний туман скасовано три зовнішні рейси, а ще сім – перенаправлено до запасного аеродрому в Борисполі.

Адміністрація аеропорту Київ повідомляє, що у Міжнародному аеропорту Київ 23 жовтня у зв’язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси:

До запасного аеродрому в Борисполі перенаправлено такі рейси:

Ганновер W66108 (Wizz Air).

Рим AZ590 (Alitalia).

Лісабон W66192 (Wizz Air).

Катовіце W1277 (Wizz Air).

W7308 (Wizz Air).

Рига W6280 (Wizz Air).

Відень W6128 (Wizz Air).

Всім пасажирам, які мали летіти зворотніми рейсами, було надано трансфер до аеропорту Бориспіль.

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У Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького через сильний туман та низьку видимість не змогли приземлитися два літаки – з Вільнюса та Варшави (Модлін).

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси до Запоріжжя та Львова.

За статусом рейсів можна спостерігати на онлайн-табло на сайті аеропорту.

В Одесі туман паралізував роботу Міжнародного аеропорту Одеса. За даними онлайн-табло летовища, з учорашнього вечора і дотепер на злітну смугу сіли лише два літаки – обидва з Києва. Решту нічних рейсів скасували або перенесли.

Сильний туман впливає на роботу аеропорту. У Міжнародному аеропорту «Київ» як 22 так і 23 жовтня можуть бути затримки рейсів. Видимість станом на 9:00 становить 250 м.

За статусом рейсів можна спостерігати на он-лайн табло на сайті аеропорту https://t.co/cb6lrIK0Sc pic.twitter.com/WTzoEvTYCX — Kyiv Sikorsky Airport (@AirportSikorsky) October 23, 2019

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про смог у Києві.