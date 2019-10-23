PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Туман в Україні: в аеропортах Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя затримки рейсів

У Міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) імені Сікорського через сильний туман скасовано три зовнішні рейси, а ще сім – перенаправлено до запасного аеродрому в Борисполі.

Туман в Україні: в аеропортах Києва, Одеси, Львова та Запоріжжя затримки рейсів

Адміністрація аеропорту Київ повідомляє, що у Міжнародному аеропорту Київ 23 жовтня у зв’язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси:

  • Варшава LO755 (LOT).
  • Барселона VY7750 (Vueling Airlines).
  • Мінськ 2847 (Belavia).

До запасного аеродрому в Борисполі перенаправлено такі рейси:

  • Ганновер W66108 (Wizz Air).
  • Рим AZ590 (Alitalia).
  • Лісабон W66192 (Wizz Air).
  • Катовіце W1277 (Wizz Air).
  • W7308 (Wizz Air).
  • Рига W6280 (Wizz Air).
  • Відень W6128 (Wizz Air).

Всім пасажирам, які мали летіти зворотніми рейсами, було надано трансфер до аеропорту Бориспіль.

Читайте: Туман чи Сайлент Хілл: реакція соцмереж на смог у Києві

У Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького через сильний туман та низьку видимість не змогли приземлитися два літаки – з Вільнюса та Варшави (Модлін).

На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси до Запоріжжя та Львова.

За статусом рейсів можна спостерігати на онлайн-табло на сайті аеропорту.

В Одесі туман паралізував роботу Міжнародного аеропорту Одеса. За даними онлайн-табло летовища, з учорашнього вечора і дотепер на злітну смугу сіли лише два літаки – обидва з Києва. Решту нічних рейсів скасували або перенесли.

Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про смог у Києві.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Туман чи Сайлент Хілл: реакція соцмереж на смог у Києві
Туман чи Сайлент Хілл: реакція соцмереж на смог у Києві
туман в киеве
Туман у Києві: у Жулянах скасовують авіарейси
Вибух біля аеропорту в Австрії – 9 поранених
Вибух біля аеропорту в Австрії – 9 поранених
Аеропорт
У Китаї назавжди закрили перший аеропорт Пекіна
У Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі
Як вісім Борисполів: у Китаї відкрили найбільший аеропорт у світі
В Івано-Франківську екстрено приземлився літак рейсу Валенсія-Київ
В Івано-Франківську екстрено приземлився літак рейсу Валенсія-Київ
Зону підльоту до аеропорту Київ забудували – люди під загрозою
Зону підльоту до аеропорту Київ забудували – люди під загрозою
Бориспіль залишать державі: Кабмін планує концесії аеропортів
Бориспіль залишать державі: Кабмін планує концесії аеропортів
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка