У Міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) імені Сікорського через сильний туман скасовано три зовнішні рейси, а ще сім – перенаправлено до запасного аеродрому в Борисполі.
Адміністрація аеропорту Київ повідомляє, що у Міжнародному аеропорту Київ 23 жовтня у зв’язку з несприятливими погодними умовами скасовані рейси:
- Варшава LO755 (LOT).
- Барселона VY7750 (Vueling Airlines).
- Мінськ 2847 (Belavia).
До запасного аеродрому в Борисполі перенаправлено такі рейси:
- Ганновер W66108 (Wizz Air).
- Рим AZ590 (Alitalia).
- Лісабон W66192 (Wizz Air).
- Катовіце W1277 (Wizz Air).
- W7308 (Wizz Air).
- Рига W6280 (Wizz Air).
- Відень W6128 (Wizz Air).
Всім пасажирам, які мали летіти зворотніми рейсами, було надано трансфер до аеропорту Бориспіль.
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У Міжнародному аеропорту Львів імені Данила Галицького через сильний туман та низьку видимість не змогли приземлитися два літаки – з Вільнюса та Варшави (Модлін).
На внутрішніх рейсах авіакомпанії Motor Sich скасовано ранковий рейс в Одесу, затримуються рейси до Запоріжжя та Львова.
За статусом рейсів можна спостерігати на онлайн-табло на сайті аеропорту.
В Одесі туман паралізував роботу Міжнародного аеропорту Одеса. За даними онлайн-табло летовища, з учорашнього вечора і дотепер на злітну смугу сіли лише два літаки – обидва з Києва. Решту нічних рейсів скасували або перенесли.
Сильний туман впливає на роботу аеропорту. У Міжнародному аеропорту «Київ» як 22 так і 23 жовтня можуть бути затримки рейсів. Видимість станом на 9:00 становить 250 м.
За статусом рейсів можна спостерігати на он-лайн табло на сайті аеропорту https://t.co/cb6lrIK0Sc pic.twitter.com/WTzoEvTYCX
— Kyiv Sikorsky Airport (@AirportSikorsky) October 23, 2019
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