19 жовтня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка пройшов День відкритих дверей, на який завітали понад тисяча абітурієнтів.

Минулої суботи, 19 жовтня, в щойно відреставрованому Червоному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка відкрилась виставка КНУ EXPO – загальноуніверситетський День відкритих дверей.

Понад тисяча абітурієнтів ознайомилась із факультетами та інститутами КНУ, представленими на виставці. Багато відвідувачів залишили захід з наміром повернутися сюди вже студентами. Детальніше – в репортажі.

Біля Червоного корпусу КНУ імені Шевченка надто людно, як на ранок суботи – люди роблять селфі на фоні шедевра архітектора Беретті, затримуються на кілька хвилин та проходять всередину. Кілька тижнів тому фасад університету пофарбували, тож головна будівля провідного столичного вишу зустрічає гостей оновленими життєствердними барвами.

КНУ ЕКСПО проводиться вже вчетверте. Традиційно у приміщеннях Червоного корпусу свої експозиції представили всі інститути та факультети університету, а в одному з приміщень розмістили Експериментаріум – місце для проведення наочних дослідів, взяти участь у яких мали змогу всі охочі.

Усе це зроблено з метою познайомити абітурієнтів з університетом, професіями, які можна опанувати в КНУ. Подія зацікавила більше тисячі школярів, які прийшли з наміром визначитись у виборі місця майбутнього навчання.

Зустрічав гостей особисто ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський. Він виступив з привітальним словом та розповів про важливість таких заходів для молоді.

– Ми намагалися так організувати нашу зустріч, щоб наші викладачі, професори, декани розповіли про те, що вас сьогодні цікавить. А вас цікавить, насамперед, головна проблема – вибір. Куди йти після закінчення школи? Яку спеціальність обирати? Яке майбутнє чекатиме вас після закінчення того чи іншого факультету? Нам все це зрозуміло, тому хочемо довести до вашого відома все, що вас буде цікавити. У нас дуже багато факультетів, інститутів. Наші випускники працюють скрізь. У школах, у закладах вищої освіти, в органах державної влади, у Верховній Раді дуже багато наших випускників. Ми пишаємося ними всіма. Немає такої сфери суспільного життя в Україні, та й не лише, де б не працювали наші випускники, – наголосив ректор КНУ.

Він додав, що університет може похизуватись не лише випускниками, адже в університеті працює дуже потужний науково-педагогічний персонал.

– У нас в університеті наразі працюють майже 750 академіків, докторів наук і професорів, понад 1,7 тис. кандидатів наук, доцентів. У жодному університеті країни ви не знайдете такого потужного наукового потенціалу. Ми маємо дуже широкі перспективи для зростання нових поколінь науковців і викладачів. У нас велика аспірантура, докторантура. В університеті 45 спеціалізованих вчених рад, де відбуваються захисти дисертацій. Широке поле для студента, який може долучатися до наукової роботи уже з першого курсу, дуже багато міжнародних конкурсів серед студентства, – зазначив Губерський.

Сьогодні в університеті навчається більше 27 тис. студентів. Майже 2,8 тис. викладачів та понад 5 тис. співробітників забезпечують функціонування такого величезного організму, як КНУ імені Шевченка.

На зустрічі з абітурієнтами також були присутні нинішні студенти університету. Один з них – Владислав Сасін, голова студентського парламенту КНУ.

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Сьогодні він знайомить школярів з університетом, розповідає про життя КНУ, ділиться думками про його сьогодення та майбутнє.

– Студенти – це рушій прогресу, агенти змін. КНУ готує ці кадри та представників майбутньої української еліти, які мають змінити політичну та освітню системи, а також всі інші сфери суспільного життя. Тут круті студенти та викладачі. Треба в себе вірити, ніколи не здаватися, прагнути більшого. Щодо самого навчання – воно повністю відповідає тим стандартам і вимогам, які висуває перед нами європейський простір вищої освіти. Зрозуміло, що імплементація українського законодавства відповідно до того, що висуває перед нами Європейський Союз, продовжується. Я думаю, що КНУ фактично стоїть в авангарді цих змін. У межах державних закладів вищої освіти ми є тим прогресивним початком, який задає тон цим змінам, – наголосив Владислав.

Він також звернувся до абітурієнтів.

– Хочу побажати абітурієнтам ніколи не боятися, не відходити від своєї мрії, не зважати на розмови інших про те, що сюди неможливо потрапити та досягти успіху. І найголовніше – бути вдячним за те, що маєш. Тому що, коли усвідомлюєш, що в тебе є, можеш досягти більшого. Вступивши до цього університету, людина отримує не просто успіх у формі – вона отримує успіх у змісті, – додав він.

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