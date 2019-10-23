PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

У Києві рівень забруднення повітря вищий, ніж у Пекіні – AirVisual

Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.

Аеропорт туман

За інформацією ресурсу, серед лідерів забрудненого повітря також є бульвар Перова (145 одиниць) та масив Райдужний (122 одиниці) в Києві.

Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 показників.

Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником у 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 та Делі (Індія) – 190.

Читайте: Без паніки і смогу. Що потрібно знати про забруднення повітря у Києві

До слова, востаннє смог у Києві фіксували 31 липня 2018 року, коли в кількох районах було забруднення повітря азотом і формальдегідами.

Джерело: дані додатку AirVisual

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибух гранати у Києві: поліція розслідує умисне вбивство
Вибух гранати у Києві: поліція розслідує умисне вбивство
Вибух у центрі Києва
Вибух у центрі Києва: загинули двоє людей
Конор МакГрегор
Конор МакГрегор прилетів в Україну
Забруднення повітря в Україні: чому та як покращити ситуацію
Забруднення повітря в Україні: чому та як покращити ситуацію
Всі показники в межах норми – Мінекоенерго про стан повітря в Україні
Всі показники в межах норми – Мінекоенерго про стан повітря в Україні
Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити
Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кг золота
У Києві ділки приховали від податкової понад 62 кг золота
РЛС Збруч
У Києві представили цифрову станцію для моніторингу загроз з космосу
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка