Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.

За інформацією ресурсу, серед лідерів забрудненого повітря також є бульвар Перова (145 одиниць) та масив Райдужний (122 одиниці) в Києві.

Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 показників.

Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником у 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 та Делі (Індія) – 190.

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До слова, востаннє смог у Києві фіксували 31 липня 2018 року, коли в кількох районах було забруднення повітря азотом і формальдегідами.

Джерело: дані додатку AirVisual