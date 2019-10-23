Рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві, за даними ресурсу AirVisual, оцінюються в 175 одиниць, що перевищує показники Пекіна на 15 позначок.
За інформацією ресурсу, серед лідерів забрудненого повітря також є бульвар Перова (145 одиниць) та масив Райдужний (122 одиниці) в Києві.
Норма загального індексу забруднення становить від 0 до 50 показників.
Очолюють рейтинг найбільш забруднених міст Дакка (Бангладеш) з показником у 231 одиницю, Лахор (Пакистан) – 203 та Делі (Індія) – 190.
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До слова, востаннє смог у Києві фіксували 31 липня 2018 року, коли в кількох районах було забруднення повітря азотом і формальдегідами.
Джерело: дані додатку AirVisual
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