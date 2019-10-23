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Факти / Україна

У Лисичанську відновили роботу насосні станції, відключені за борги

У Лисичанську Луганської області підключили до електромережі насосні станції, які відключали через заборгованість.

лисичанск

У Лисичанську відновили роботу насосні станції, які були відключені від електроживлення через заборгованість за електроенергію.

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Насосні станції працюють з 16.50 22 жовтня. Зараз система заповнюється водою.

З моменту відключення рятувальники підвезли в місто 630,3 куб. м. технічної води.

Нагадаємо, внаслідок відключення від електропостачання трьох насосних станцій Лисичанськводоканалу без централізованого водопостачання залишилися центральна та південна частини Лисичанська, а також міста Привілля та Новодружеськ.

Джерело: ДСНС

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