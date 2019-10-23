У Лисичанську Луганської області підключили до електромережі насосні станції, які відключали через заборгованість.
У Лисичанську відновили роботу насосні станції, які були відключені від електроживлення через заборгованість за електроенергію.
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Насосні станції працюють з 16.50 22 жовтня. Зараз система заповнюється водою.
З моменту відключення рятувальники підвезли в місто 630,3 куб. м. технічної води.
Нагадаємо, внаслідок відключення від електропостачання трьох насосних станцій Лисичанськводоканалу без централізованого водопостачання залишилися центральна та південна частини Лисичанська, а також міста Привілля та Новодружеськ.
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