Додатковий нічний потяг Kyiv Boryspil Express почне курсувати до Борисполя з 27 жовтня.
З 27 жовтня Укрзалізниця в експериментальному режимі запускає новий поїзд Київ – Міжнародний аеропорт Бориспіль.
Він курсуватиме щоденно. Відправлення зі станції Бориспіль відбуватиметься о 02.47, а прибуття на станцію Київ-Пасажирський – о 03.28.
Таке рішення зумовлене тим, що близько десяти авіарейсів прибувають в аеропорт з першої до другої години ночі.
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До слова, раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця до кінця 2019 року запустить ще один потяг в аеропорт Бориспіль.
Він буде українського виробництва. Наразі на маршруті курсують поїзди PESA.
Фото: Укрзалізниця
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