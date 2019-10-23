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Укрзалізниця призначила нічний потяг в аеропорт Бориспіль

Додатковий нічний потяг Kyiv Boryspil Express почне курсувати до Борисполя з 27 жовтня.

поїзд київ-бориспіль

З 27 жовтня Укрзалізниця в експериментальному режимі запускає новий поїзд Київ – Міжнародний аеропорт Бориспіль.

Він курсуватиме щоденно. Відправлення зі станції Бориспіль відбуватиметься о 02.47, а прибуття на станцію Київ-Пасажирський – о 03.28.

Таке рішення зумовлене тим, що близько десяти авіарейсів прибувають в аеропорт з першої до другої години ночі.

Читайте: На осінні канікули призначено 12 додаткових потягів: маршрут та розклад

До слова, раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця до кінця 2019 року запустить ще один потяг в аеропорт Бориспіль.

Він буде українського виробництва. Наразі на маршруті курсують поїзди PESA.

Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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