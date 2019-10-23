Співвласника Kyiv Food Market Михайла Бейліна підозрюють у тиску на Укрзалізницю.

Вищий антикорупційний суд України (ВАСУ) обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для співвласника Kyiv Food Market Михайла Бейліна.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, він проходить у справі про завдання збитків філії Укрзалізниці (Укрзалізничпостач) на 20 млн грн та замаху на заволодіння ще 44 млн грн компанії.

Читайте: Критичний стан і тотальна корупція – Гончарук про Укрзалізницю

Фігурантом цієї справи також є екс-нардеп Валерій Іщенко. За даним слідства, Бейлін у 2015 році звернувся до Іщенка з проханням про сприяння в організації схеми поставок продукції за вдвічі завищеними цінами. Домовленість була реалізована.

До слова, з початку 2019 року за фактом завдання збитків Укрзалізниці відкрито 11 справ.