Кабмін ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2020 році.

Відповідно до ухваленого рішення, у 2020 році робочий день з понеділка 6 січня перенесуть на суботу 11 січня.

6 січня ми вирішили зробити вихідним днем. І перенесли робочий день на 11 січня, – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу.

До слова, 7 січня, яке припадає на вівторок, також буде вихідним днем.

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Нагадаємо, 31 грудня 2019 року та 1 січня 2020 року припадають на вівторок і середу відповідно.

У зв’язку з цим, раніше Факти ICTV писали, скільки відпочиватимуть українці на Новий рік 2020.