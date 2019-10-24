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Факти / Україна / Суспільство

54 ОМБр оприлюднила відео знищення позицій з бойовиками

54-та окрема механізована бригада оприлюднила відео знищення ворожої позиції в ООС.

54 ОМБр оприлюднила відео знищення позицій з бойовиками

Бійці 54-ї окремої мехбригади ЗСУ показали відео знищення позицій бойовиків ЛДНР в зоні ООС на Донбасі.

– Шановні співвітчизники! До вашої уваги результат вогневого ураження позицій найманців РФ. У результаті проведеної операції  знищено: три доти (довготривала оборонна точка, – Ред.), один жилий бліндаж і ліквідовано трьох бойовиків, – зазначають в описі до відео.

Бригада наголошує, що відео було відзнято задовго до оголошення перемир’я.

Читайте: Тільки після семи днів тиші – українська сторона в ТКГ про розведення сил на Донбасі

Нагадаємо, міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що після розведення сил на Донбасі ЗСУ будуть готові повернутися на позиції, якщо це знадобиться.

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