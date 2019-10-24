54 ОМБр оприлюднила відео знищення позицій з бойовиками
54-та окрема механізована бригада оприлюднила відео знищення ворожої позиції в ООС.
Бійці 54-ї окремої мехбригади ЗСУ показали відео знищення позицій бойовиків ЛДНР в зоні ООС на Донбасі.
– Шановні співвітчизники! До вашої уваги результат вогневого ураження позицій найманців РФ. У результаті проведеної операції знищено: три доти (довготривала оборонна точка, – Ред.), один жилий бліндаж і ліквідовано трьох бойовиків, – зазначають в описі до відео.
Бригада наголошує, що відео було відзнято задовго до оголошення перемир’я.