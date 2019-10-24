У Києві з 24 на 25 жовтня метро працюватиме на годину довше через футбольний матч.

На НСК Олімпійський у Києві 24 жовтня пройде матч групового турніру Ліги Європи Динамо – Копенгаген. Старт поєдинку о 22.00.

Через це столичне метро працюватиме на одну годину довше.

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Перед початком гри та після неї можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

До слова, на годину довше працюватиме і наземний транспорт.

Раніше Факти ICTV писали, що у київський метрополітен не пускатимуть жебраків і громадян в нижній білизні або брудному одязі.