У Києві з 24 на 25 жовтня метро працюватиме на годину довше через футбольний матч.
На НСК Олімпійський у Києві 24 жовтня пройде матч групового турніру Ліги Європи Динамо – Копенгаген. Старт поєдинку о 22.00.
Через це столичне метро працюватиме на одну годину довше.
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Перед початком гри та після неї можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.
До слова, на годину довше працюватиме і наземний транспорт.
Раніше Факти ICTV писали, що у київський метрополітен не пускатимуть жебраків і громадян в нижній білизні або брудному одязі.
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