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Факти / Україна

Матч Динамо – Копенгаген: метро Києва продовжило роботу на годину

У Києві з 24 на 25 жовтня метро працюватиме на годину довше через футбольний матч.

Матч Динамо – Копенгаген: метро Києва продовжило роботу на годину

На НСК Олімпійський у Києві 24 жовтня пройде матч групового турніру Ліги Європи Динамо – Копенгаген. Старт поєдинку о 22.00.

Через це столичне метро працюватиме на одну годину довше.

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Перед початком гри та після неї можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях Палац спорту, Олімпійська та Площа Льва Толстого.

До слова, на годину довше працюватиме і наземний транспорт.

Раніше Факти ICTV писали, що у київський метрополітен не пускатимуть жебраків і громадян в нижній білизні або брудному одязі.

Фото: Dreamstime

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