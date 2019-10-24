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Факти / Україна

Нападав на жінок: у Святошинському районі Києва затримали ґвалтівника

Прокуратура Києва затримала чоловіка, який нападав на жінок у Святошинському районі столиці.

Нападав на жінок: у Святошинському районі Києва затримали ґвалтівника

На території Святошинського району Києва орудував ґвалтівник. Він 12 жовтня 2019 року вчинив розбійний напад на 19-річну дівчину та зґвалтував її. За кілька днів злочинець вчинив ще один напад. Жертвою стала 35-річна жінка, яка змогла вирватися та покликати на допомогу.

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Його затримали. Зловмисником виявився 46-річний киянин, який раніше вже перебував на лаві підсудних.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 187 (Розбій) КК України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До речі, у Києві поліція затримала маніяка, який місяць тероризував чоловіків Троєщини.

Джерело: Прокуратура Києва

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