У середу під час виконання бойового завдання на Донбасі загинув боєць Нацгвардії.
Військовослужбовець Національної гвардії загинув у районі проведення Операції об’єднаних сил у середу, 23 жовтня.
Боєць Дмитро Антиков втратив життя під час виконанні бойового завдання, заявили у Бригаді швидкого реагування НГУ.
Повідомляється, що він посідав посаду головного старшини 2-ї гаубичної артилерійської батареї.
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– Він був відмінним побратимом і професійним артилеристом, віддано любив свою дружину, допомагав і підтримував друзів і був справжнім патріотом України, – відзначили в НГУ.
Нагадаємо, інший боєць Нацгвардії загинув на Донбасі через обстріл ворога у вересні.
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