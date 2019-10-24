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Факти / Україна

Ощадбанк виграв справу на $1,3 млрд проти РФ

Паризький Апеляційний суд виніс рішення на користь Ощадбанку у справі про відшкодування Росією $1,3 млрд.

Суд

Прохання Росії щодо призупинення виконання рішення про відшкодування $1,3 млрд було відхилено паризьким Апеляційним судом.

Таким чином Ощадбанк виграв іще одну справу проти РФ, яка стосувалася збитків внаслідок анексії Криму.

Читайте: ООН визнала порушення Женевських конвенцій Росією

Російська сторона мотивувала своє прохання тим, що примусова виплата $1,3 млрд може завдати їй шкоди.

Зазначені аргументи у суді назвали безпідставними та необґрунтованими.

Нагадаємо, Ощадбанк вже отримав документи, які дозволять стягнути $1,3 млрд з Росії.

Джерело: Ощадбанк

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