У четвер, 24 жовтня, в Україні збережеться тепла погода, на сході місцями пройдуть дощі.

На сході 24 жовтня місцями пройдуть дощі, температура вночі до +6°, вдень до +17°.

Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Вночі температура до +6°, вдень до +20°.

На заході України без опадів. Температура вночі до +5°, вдень до +23°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +2°, вдень до +17°.

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У центрі без опадів, температура вночі до +6°, вдень до +19°.

За прогнозами синоптиків, у Києві температура повітря вдень +17°, ввечері – до +10°.