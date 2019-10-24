У четвер, 24 жовтня, в Україні збережеться тепла погода, на сході місцями пройдуть дощі.
На сході 24 жовтня місцями пройдуть дощі, температура вночі до +6°, вдень до +17°.
Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Вночі температура до +6°, вдень до +20°.
На заході України без опадів. Температура вночі до +5°, вдень до +23°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до +2°, вдень до +17°.
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У центрі без опадів, температура вночі до +6°, вдень до +19°.
За прогнозами синоптиків, у Києві температура повітря вдень +17°, ввечері – до +10°.
До слова, синоптики спрогнозували, коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь.
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