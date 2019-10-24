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Факти / Україна

Росіянин Гаврилов втік до України і просить про політичний притулок

З Росії до України втік росіянин Сергій Гаврилов, якого звинувачують у спробі повалити чинний політичний режим у країні.

Росіянин Гаврилов втік до України і просить про політичний притулок

В Україні попросив політичного притулку росіянин Сергій Гаврилов, якого у Росії звинувачують у створенні екстремістської організації Нова велич.

Про те, що 26-річний громадянин Росії прибув до України і вимагає політичного притулку, заявили українські прикордонники.

Джерело у ДПСУ повідомило, що ім’я цього росіянина – Сергій Гаврилов.

Інформацію також підтверджує координатор юридичної служби проекту ОВС-Інфо Алла Фролова.

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Вісьмох росіян звинувачують у тому, що вони нібито хотіли повалити чинний політичний режим у країні.

Гаврилов був одним із чотирьох обвинувачених, які перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, у Росії відпустили з СІЗО актора Павла Устінова, який “побив” росгвардійця.

Джерело: BBC Україна

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