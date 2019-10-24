У Київській міській раді може з’явитися депутатська група Новий Київ, яку формуватимуть, зокрема, Сергій Гусовський та Ілля Сагайдак.

Депутат Верховної Ради, ймовірний кандидат на посаду голови КМДА Олександр Ткаченко, у четвер анонсував створення групи Новий Київ у Київській міській раді.

Її формуватимуть, зокрема, Сергій Гусовський (Київська команда, екс-Самопоміч) та Ілля Сагайдак, який сьогодні покинув фракцію Європейської солідарності разом із Олександром Пабатом, Олегом Петровцем і Олександром Харченком.

Читайте: Нардеп Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА

– У Київраді знайшлися люди, які готові публічно створити реальну опозицію усе ще діючій владі у місті та відкрито заявити про те, що в місті бардак, – заявив Ткаченко.

Нагадаємо, у Слузі народу заявили, що Верховній Ради не вистачить часу для того, щоб призначити місцеві вибори в Києві на грудень 2019 року.