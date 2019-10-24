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Факти / Україна

У Рівному порекомендували заборонити рекламу Хеловіна

У Рівненській міськраді рекомендують заборонити розміщення реклами Хеловіна, оскільки в ній часто є сцени насильства.

Хеловін Рівне

Після розміщення плаката до Хеловіна в одному з торгових центрів Рівного, на якому була зображена дівчина з порізаними венами, в міськраді порушили питання реклами свята.

Після його розгляду депутати Рівненської міськради порекомендували суб’єктам господарювання не рекламувати Хеловін.

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Спочатку депутати пропонували заборонити рекламу свята.

А також хотіли накласти заборону на святкування Хеловіна у закладах освіти і культури комунальної власності.

До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з місцями для святкування Хеловіна у Києві.

Джерело: UA: Рівне

Фото: UA: Рівне

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