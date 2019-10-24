У Рівненській міськраді рекомендують заборонити розміщення реклами Хеловіна, оскільки в ній часто є сцени насильства.
Після розміщення плаката до Хеловіна в одному з торгових центрів Рівного, на якому була зображена дівчина з порізаними венами, в міськраді порушили питання реклами свята.
Після його розгляду депутати Рівненської міськради порекомендували суб’єктам господарювання не рекламувати Хеловін.
Читайте: Страви на Хеловін: 5 святкових рецептів
Спочатку депутати пропонували заборонити рекламу свята.
А також хотіли накласти заборону на святкування Хеловіна у закладах освіти і культури комунальної власності.
До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з місцями для святкування Хеловіна у Києві.
Джерело: UA: Рівне
Фото: UA: Рівне
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+