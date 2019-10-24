Україна готова до переговорів у будь-якому форматі для відновлення суверенітету над анексованим Кримом.

Спікер Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що Україна хоче відновити суверенітет над окупованим Росією Кримом і готова до переговорів у будь-якому форматі.

За її словами, заява Кремля про визнання півострова “російським” є маніпуляцією.

– На додаток до переговорів у нормандському форматі, метою яких є відновлення суверенітету України над окупованими Росією частинами Донецької і Луганської областей України, ми готові до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України сьогодні над окупованими Росією АР Крим та містом Севастополь, – сказала вона.

Читайте: Росія перетворює бурові установки в Криму на військові об’єкти – Чорноморнафтогаз

Зеленко підкреслила, що РФ здійснила міжнародний злочин проти України.

– Ще раз нагадуємо Росії, що, відповідно до Конвенції ООН з морського права, саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці у водах, прилеглих до українського Криму, – сказала вона.

Нагадаємо, Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.