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Факти / Україна

Україна готова до переговорів у будь-якому форматі для повернення Криму – МЗС

Україна готова до переговорів у будь-якому форматі для відновлення суверенітету над анексованим Кримом.

Україна готова до переговорів у будь-якому форматі для повернення Криму – МЗС

Спікер Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко заявила, що Україна хоче відновити суверенітет над окупованим Росією Кримом і готова до переговорів у будь-якому форматі.

За її словами, заява Кремля про визнання півострова “російським” є маніпуляцією.

– На додаток до переговорів у нормандському форматі, метою яких є відновлення суверенітету України над окупованими Росією частинами Донецької і Луганської областей України, ми готові до переговорів у будь-якому форматі, головною метою яких стане відновлення суверенітету України сьогодні над окупованими Росією АР Крим та містом Севастополь, – сказала вона.

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Зеленко підкреслила, що РФ здійснила міжнародний злочин проти України.

– Ще раз нагадуємо Росії, що, відповідно до Конвенції ООН з морського права, саме Україна є прибережною державою в Чорному, Азовському морі і Керченській протоці у водах, прилеглих до українського Криму, – сказала вона.

Нагадаємо, Росія перебазувала винищувачі Північного флоту в окупований Крим.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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