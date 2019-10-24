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Факти / Україна / Суспільство

Україна визнаватиме документи про народження і смерть, видані в ОРДЛО

Кабмін на засіданні 23 жовтня врегулював процедуру розгляду документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Україна

Постанова уряду означає, що в Україні визнаватимуться дійсними лише свідоцтва про народження та смерть, видані в ОРДЛО.

– Той факт, що відповідні документи беруться до уваги,  абсолютно  не означає визнання окупаційної влади. Для нас важливо наповнювати реальним змістом положення Конституції України, за якими людина визнається найвищою соціальною цінністю, а держава відповідає перед людиною за свою діяльність, – пояснив міністр юстиції України Денис Малюська.

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Водночас підтвердженням фактів народження та смерті на окупованій території Донбасу займатиметься спеціальна комісія, яка матиме інструменти для того, щоб за кожним зверненням з’ясувати дійсні обставини справи та видати відповідний висновок.

Нагадаємо, спостерігачі СММ ОБСЄ у звіті за 15 жовтня повідомили про проведення перепису населення в ОРДЛО.

Джерело: Мін’юст

Фото: Dreamstime

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