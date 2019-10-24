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Факти / Україна / Суспільство

Українці довіряють Зеленському більше ніж церкві та армії – опитування

За даними опитування соціологічної групи Рейтинг українці стали позитивніше оцінювати економічне становище у країні та у своїх родинах та зміцнили довіру до державних органів влади.

Українці довіряють Зеленському більше ніж церкві та армії – опитування

На фоні позитивних очікувань та загального оптимістичного настрою у поствиборчий період зросла довіра до більшості інституцій.

Найбільше позитивних змін зафіксовано щодо центральних органів влади: президента, уряду та парламенту.

Найбільше сьогодні довіряють волонтерам (69%), ветеранам АТО (67%), президенту України (66%) та армії (65%).

Також високий рівень довіри має церква  (56%).

Найбільше українці не довіряють органам прокуратури (14%) та судам (15%).

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Нагадаємо, що відповідно до соціологічних опитувань групи  Рейтинг, станом на 12 вересня, 71% опитаних українців задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

Джерело: Рейтинг

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