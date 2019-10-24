Україна переходить на зимовий час з 27 жовтня. Як це відобразиться у білетах на потяги – читайте в матеріалі.
З 27 жовтня 2019 року потяги на території України курсуватимуть за зимовим часом.
Час відправлення та прибуття потягів у білетах з 27 жовтня вказується вже з урахуванням цього переходу.
Ця інформація стосується як пасажирських потягів, так і приміських.
Читайте: Як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я
Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час.
Тому о 4 годині ранку неділі стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.
До слова, раніше Факти ICTV писали, в яких країнах переводять годинники.
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