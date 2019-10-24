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Укрзалізниця змінила графік через перехід на зимовий час

Україна переходить на зимовий час з 27 жовтня. Як це відобразиться у білетах на потяги – читайте в матеріалі.

перехід на зимовий час

З 27 жовтня 2019 року потяги на території України курсуватимуть за зимовим часом.

Час відправлення та прибуття потягів у білетах з 27 жовтня вказується вже з урахуванням цього переходу.

Ця інформація стосується як пасажирських потягів, так і приміських.

Читайте: Як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 жовтня Україна переходить на зимовий час.

Тому о 4 годині ранку неділі стрілки годинника потрібно перевести на годину назад.

До слова, раніше Факти ICTV писали, в яких країнах переводять годинники.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Dreamstime

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