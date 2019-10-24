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Vodafone Україна продадуть азербайджанському Bakcell – АМКУ

Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити Vodafone Україна.

Vodafone Україна продадуть азербайджанському Bakcell – АМКУ

АМКУ дозволив азербайджанському оператору ТОВ Bakcell придбати акції нідерландської компанії Preludium B.V., через яку група МТС володіє ПрАТ ВФ Україна (Vodafone Україна).

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– Це дозволить азербайджанській компанії придбати опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone, – заявили в АМКУ.

Раніше Факти ICTV писали, що мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell проводять роботи з перерозподілу радіочастотного ресурсу (РЧР) у діапазоні 900 МГц. Це допоможе вже через 1,5 роки покрити 4G майже всю Україну.

Фото: Dreamstime

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