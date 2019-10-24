Антимонопольний комітет України дозволив азербайджанському оператору Bakcell купити Vodafone Україна.
АМКУ дозволив азербайджанському оператору ТОВ Bakcell придбати акції нідерландської компанії Preludium B.V., через яку група МТС володіє ПрАТ ВФ Україна (Vodafone Україна).
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– Це дозволить азербайджанській компанії придбати опосередкований контроль над українським мобільним оператором, відомим під брендом Vodafone, – заявили в АМКУ.
Раніше Факти ICTV писали, що мобільні оператори Київстар, Vodafone Україна і lifecell проводять роботи з перерозподілу радіочастотного ресурсу (РЧР) у діапазоні 900 МГц. Це допоможе вже через 1,5 роки покрити 4G майже всю Україну.
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