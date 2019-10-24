Хто святкує іменини, а також яке свято 24 жовтня 2019 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
24 жовтня за церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять апостола Пилипа.
Святий Пилип Диякон був родом із Кесерії Палестинської. Він був не євреєм, а елліністом, належав до послідовників Ісуса Христа за Його життя.
Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік
Також у всьому світі відзначають Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй.
Іменини сьогодні відзначають носії таких імен: Зінаїда, Олександр, Анатолій, Вікторія, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Мойсей, Філіп.
Народні прикмети і традиції:
- Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу; чим вище вони сідають, тим сильнішим буде холод.
- Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.
- Ясний місяць – провісник морозу.
- Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.
- Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.
- Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.
- Туман спускається – до відлиги.
До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.