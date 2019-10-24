Хто святкує іменини, а також яке свято 24 жовтня 2019 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

24 жовтня за церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять апостола Пилипа.

​Святий Пилип Диякон був родом із Кесерії Палестинської. Він був не євреєм, а елліністом, належав до послідовників Ісуса Христа за Його життя.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Також у всьому світі відзначають Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй.

Іменини сьогодні відзначають носії таких імен: Зінаїда, Олександр, Анатолій, Вікторія, Іларіон, Йосип, Лев, Макар, Мойсей, Філіп.

Народні прикмети і традиції:

Кури рано сідають на сідало – треба чекати морозу; чим вище вони сідають, тим сильнішим буде холод.

Домашня птиця ховає голову під крило – до холоду.

Ясний місяць – провісник морозу.

Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.

Білки, миші і кроти запасають кормів більше, ніж зазвичай, – до суворої зими.

Пізній листопад – до суворої і тривалої зими.

Туман спускається – до відлиги.

До речі, Факти ICTV публікували місячний календар на жовтень 2019.