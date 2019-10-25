Антикорупційна організація Transparency International систематизувала понад 400 випадків корупції та відмивання коштів на території Великої Британії. Серед причетних фігурують українці, зокрема Дмитро Фірташ.

Transparency International, провідна міжнародна антикорупційна організація, провела масштабне розслідування, виявивши зокрема, що чимало українських бізнесменів відмивали кошти або репутацію через британські фірми. Серед них – Дмитро Фірташ.

Факти ICTV вибрали дані, що стосуються України:

Вплив. Серед випадків впливу на британські медіа Transparency International помітила британську фірму New Century Media, яка лобіювала інтереси фонду Дмитра Фірташа. New Century Media допомагала благодійній організації забезпечити проведення престижного заходу в парламенті у вересні 2013 року, в якому взяли участь провідні британські депутати, зокрема Джон Вітінгдейл, йдеться у розслідуванні.

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Інвестиції. Одна зі статей витрат коштів сумнівного походження – пожертвування в благодійні та освітні установи. Розслідувачі виявили, що між 2010 та 2012 роками Дмитро Фірташ спрямував $ 7,7 млн до Кембриджського університету, $5,9 млн з яких він сплатив зі свого благодійного фонду у Великій Британії. У 2011 році він став членом Гільдії кембриджських благодійників, а в 2012 році отримав медаль за видатну благодійність.

Одна зі статей витрат коштів сумнівного походження – пожертвування в благодійні та освітні установи. Розслідувачі виявили, що між 2010 та 2012 роками Дмитро Фірташ спрямував до Кембриджського університету, з яких він сплатив зі свого благодійного фонду у Великій Британії. У 2011 році він став членом Гільдії кембриджських благодійників, а в 2012 році отримав медаль за видатну благодійність. Суди. Часто лондонські суди використовують, аби узаконити свої гроші і репутацію. Піднявши звіти, Transparency виявила мінімум 119 випадків з Індії, Казахстану, Росії та України – всі вважаються країнами з високим рівнем корупції – використання комерційних судів Великобританії в 2018-2019 роках.

Часто лондонські суди використовують, аби узаконити свої гроші і репутацію. Піднявши звіти, Transparency виявила мінімум 119 випадків з Індії, Казахстану, Росії та України – всі вважаються країнами з високим рівнем корупції – використання комерційних судів Великобританії в 2018-2019 роках. Аудиторські компанії. У розслідуванні згадують аудиторську фірму PwC , яка проводила аудит Приватбанку перед націоналізацією.

– У 2017 році їй була заборонена офіційна перевірка банків в Україні після того, як вона не змогла розкрити передбачувану розтрату мільярдів з Приватбанку його власниками, – стверджують розслідувачі.

Масштаби розслідування

Британський відділ Transparency International проаналізував понад 400 випадків корупційних оборудок та відмивання коштів. Вони охопили період останніх 30 років в 116 країнах світу. Розслідування вийшло на їх сайті під назвою До ваших послуг.

Через британські інституції загалом пройшло понад £325 млрд (близько $417 млрд) підозрілого походження. Росія – на першому місці серед відомих випадків корупції на території Британії. Більше 50 історій. Друге місце поділяють Україна, Нігерія та Китай – від 31 до 49 випадків.

Гроші пішли на купівлю 421 об’єкта нерухомості на суму $6,5 млрд, семи приватних літаків на $218,5 млн, трьох яхт на $9 млн, а також на дорогоцінності та навчання в елітних школах та університетах.

До слова, Верховна Рада України ухвалила закон про викривачів корупції.