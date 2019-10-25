Президент України Володимир Зеленський розпорядився скоротити на 10% витрати на утримання чиновників у 2020 році.

Володимир Зеленський заявив, що скорочення фінансування чиновників дозволить зекономити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету.

– Провели нараду з підготовки Держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників. Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету, – зазначив президент.

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Зеленський додав, що це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів – тих, від кого залежить майбутнє України.

До слова, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила бюджет-2020 у першому читанні.