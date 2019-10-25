PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Держбюджет 2020: Зеленський вимагає скоротити витрати на чиновників

Президент України Володимир Зеленський розпорядився скоротити на 10% витрати на утримання чиновників у 2020 році.

Держбюджет 2020: Зеленський вимагає скоротити витрати на чиновників

Володимир Зеленський заявив, що скорочення фінансування чиновників дозволить зекономити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету.

– Провели нараду з підготовки Держбюджету-2020 до другого читання. Заслухав міністра фінансів щодо основних показників.

Поставив завдання скоротити видатки держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету, – зазначив президент.

Читайте: Держбюджет 2020: зарплати, пенсії і чи варто очікувати девальвації

Зеленський додав, що це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів – тих, від кого залежить майбутнє України.

До слова, Верховна Рада 18 жовтня ухвалила бюджет-2020  у першому читанні.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Верховний суд просить Зеленського ветувати закон про судову реформу
Верховний суд просить Зеленського ветувати закон про судову реформу
Українці довіряють Зеленському більше ніж церкві та армії – опитування
Українці довіряють Зеленському більше ніж церкві та армії – опитування
Нормандський саміт відбудеться після розведення на трьох ділянках – Зеленський
Нормандський саміт відбудеться після розведення на трьох ділянках – Зеленський
верховна рада
Поліграф для Слуги народу: у чому підозрюють депутатів і реакція Зеленського
Зеленський анонсував перевірку депутатів на детекторі брехні
Зеленський анонсував перевірку депутатів на детекторі брехні
володимир зеленський
Зеленський пропонує скасувати монополію на виробництво спирту
Уильям Тейлор
Трамп хотів заяви від Зеленського про розслідування справи Байдена – Тейлор
Обговорювали Донбас: Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Обговорювали Донбас: Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка