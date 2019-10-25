Традиційно Хеловін відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. З кожним роком свято набирає все більшої популярності. Де весело зустріти Хеловін та які заходи пройдуть у столиці – в рецензії Фактів ICTV.

Історія Хеловіна розпочалася багато століть тому на території сучасної Великобританії та північної Ірландії. Зараз це сучасне міжнародне свято.

Хеловін стає надзвичайно популярним у нашій країні, йому присвячено безліч вечірок та заходів. Думки людей щодо святкування Хеловіна розходяться, хтось твердить, що це зловісне свято, а хтось вважає, що це весело та цікаво.

Проте традиції святкування Хеловіна привертають увагу величезної кількості людей. Костюми, грим, святкові гарбузи, різноманітна атрибутика та знаменита фраза з американських фільмів – цукерки або смерть.

Наш експерт Каріна Зуєва зробила підбірку столичних закладів, в яких можна весело провести Хеловін.

F-CAFE Марокана

Fashion cafe Марокана – модне міське кафе, яке розташоване в центрі Києва за адресою бульвар Лесі Українки, 24.

У F-CAFE Марокана вирішили влаштувати святкування Хеловіна заздалегідь – 25 жовтня. Початок вечірки о 20.00.

Опубліковано F-cafe Марокана Четвер, 10 жовтня 2019 р.

Інтер’єр закладу якнайкраще підійде для святкування Хеловіна, в моїй голові чомусь відразу спливла сімейка Адамсів.

Тут обіцяють по-східному гостинну атмосферу, смачну їжу та до міліграма пропрацьовані напої. Містичний вечір п’ятниці розбавить прогресивний саунд від DJ Dimitri The Alchemist!























Хеловін 2019: як відсвяткувати та де пройдуть найкрутіші вечірки – Ситий в7 / 6 фотографий

Ми готові прийняти будь-які ваші фантазії та найнезвичайніші образи і з радістю чекаємо від вас активної участі в цій феєрії, – пишуть у соцмережі F-CAFE Марокана.

У F-CAFE Марокана пропонують кухню фьюжн. Тут є закуски – 145-295 грн, салати – 195-485 грн, карпачо – 155-325 грн, роли – 185-485 грн, вегетаріанське меню – 95-225 грн, десерти – 65-395 грн та інше.



























Хеловін 2019: як відсвяткувати та де пройдуть найкрутіші вечірки – Ситий в7 / 7 фотографий

У закладі дуже різноманітна барна карта – вина від 495 грн за 750 мл, спеціальні коктейлі – 220-250 грн, шоти – 195-295 грн, молочні коктейлі – 115 грн, лимонади – 135 грн, фреші – 95-375 грн та інше.

ЗD-тур F-CAFE Марокана можна подивитися тут.

Golden Gate Pub & Restaurant

Ірландський Golden Gate Pub – один з найстаріших київських пабів сучасного формату. Заклад розташований за адресою вул. Золотоворська, 15 (м. Золоті ворота).

Відомо, що Golden Gate Pub придумав справжній ірландець, а відкрила мережу Світова карта.



















Хеловін 2019: як відсвяткувати та де пройдуть найкрутіші вечірки – Ситий в7 / 5 фотографий

31 жовтня в Golden Gate Pub всіх відвідувачів чекає вечірка Hard Halloween party, яка розпочнеться о 20.00 та триватиме до 23.00.

Мінімум світла, максимум алкоголю та видовищ.

Відвідувачів чекає:

запальна жива музика;

розважальна програма від ведучого Дениса Жгарева;

яскрава фотозона та професійний фотограф;

недитячі компліменти та сюрпризи кожному гостю в костюмі.

Вхід вільний, а ось депозит з людини – 500 грн на замовлення їжі і напоїв з меню. Столик рекомендую забронювати заздалегідь.

Меню різноманітне, тут пропонують традиційні ірландські пироги – 178-495 грн, стейки – 345-398 грн, основні страви – 178-297 грн, салати – 118-167 грн, супи – 69-89 грн, холодні і гарячі закуски – 56- 255 грн, страви для компанії – 238-547 грн та інше.































Хеловін 2019: як відсвяткувати та де пройдуть найкрутіші вечірки – Ситий в7 / 8 фотографий

Барна карта складається з великого асортименту розливного пива – 43-120 грн (0,5 л). Тут пропонують 35 видів віскі – 89-695 грн (50 мл), коньяк – 47-287 грн (50 мл), різноманітні коктейлі – 78-139 грн, вина – 75-115 грн (150 мл), класичний алкоголь, безалкогольні напої та інше.

O’Connor’S

Ірландський паб O’Connor’S розташований за адресою вул. Хорива 15/8 (м. Контрактова площа). Заклад знаходиться в житловому будинку в підвальному приміщенні, його легко знайти за традиційним зеленим кольором Ірландії.

В O’Connor’S два зали на 200 посадочних місць. Інтер’єр закладу оформлений в коричневих відтінках – груба цегляна кладка, масивні столи, стільці та дивани, на стінах розвішані чорно-білі картини.

Хеловін у пабі відзначатимуть 1 листопада. Початок святкування – 19.30.

Відвідувачам обіцяють містичну атмосферу – приглушене світло, павутиння, дивні сліди, відбитки на вікнах, черепи та гарбузи. До речі, якщо ви прийдете в костюмі, то отримаєте коктейль у подарунок.

У меню закладу представлений великий вибір закусок – 45-540 грн, основних традиційних страв – 168-339 грн, гарнірів – 16-54 грн, салатів – 110-210 грн, бургерів і сендвічів – 109 -329 грн, страв з птиці і риби – 149-439 грн, стейків – 227-416 грн, десертів – 80-89 грн та страв для компанії – 580-1 325 грн.



















Хеловін 2019: як відсвяткувати та де пройдуть найкрутіші вечірки – Ситий в7 / 5 фотографий

В арсеналі закладу 17 сортів розливного пива (Ірландія, Німеччина, Франція, Україна, Данія) – 27-74 грн (0,3 л), традиційний ірландський віскі – 90-145 грн (50 мл), коктейлі – 65-185 грн, класичний алкоголь, соки та інше.

Хеловін став настільки популярним святом у нас, що його відзначають практично в кожному закладі столиці. У Києві пройде величезна кількість заходів, присвячених цьому дню. Наприклад, парад зомбі – 26 жовтня, Scary food на Арт-заводі Платформа – 2-3 листопада, біговий хеловінський квест HELLoRUN – 31 жовтня, літературний вечір в Хогвартс – 31 жовтня, екскурсія кладовищем на Лисій горі – 31 жовтня та інші не менш цікаві заходи.

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва