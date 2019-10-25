Перехід на зимовий час в Україні відбудеться в ніч з 26 на 27 жовтня 2019. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину назад. Як допомогти організму впоратися з переходом на зимовий час, розкажуть Факти ICTV.

Протягом останніх 38 років в Україні щоосені переводять годинники на зимовий час. Вперше перехід на літній і зимовий час був введений у Великобританії в 1908 році. Метою було більш раціональне використання електроенергії протягом доби.

Зараз на зимовий і літній час переходить 110 країн. Не переводить стрілки годинника 161 країна, серед яких Гвінея, В’єтнам, Алжир, Афганістан, Ангола, Китай, Росія, Кенія, Індія, Об’єднані Арабські Емірати, Туніс, Перу, Японія, Південна Корея, Північна Корея, Філіппіни, Пакистан та інші.

Верховна Рада України в 2011 році спробувала ухвалити постанову про скасування переходу на зимовий час, але громадськість не погодилася з цим рішенням, і воно не було ухвалене.

За словами експертів, перехід на зимовий час сприймається організмом людини набагато простіше, ніж на літній. Але все одно для того, щоб звикнути до нового часу, людині в середньому потрібно два тижні. Щоб перехід на зимовий час в Україні 2019 ви навіть не помітили, потрібно до нього підготуватися.

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Яких правил потрібно дотримуватись під час переводу годинників на зимовий час:

За три-чотири дні потрібно добре відпочити, скасувати складні тренування і не затримуватися на роботі.

Намагайтеся правильно харчуватися, вилучіть зі свого раціону жирну їжу, алкоголь. Пийте більше води.

За сім днів до переведення стрілок годинника на годину назад лягайте спати на 15 хвилин пізніше ніж звичайно.

Перед сном варто приймати теплі ванни, пити трав’яний чай, за годину до сну не користуватися мобільним телефоном і комп’ютером.

Здійснюйте вечірні прогулянки і перед сном провітрюйте приміщення.

Нагадаємо, 2018 року Європейська комісія запропонувала країнам ЄС назавжди відмовитися від переведення годинників на зимовий і літній час. Останнє обов’язкове для Євросоюзу переведення годинників на літній час повинно було відбутися 31 березня 2019 року.

Ті держави, які вирішили залишитися на зимовому часі, повинні були перевести стрілки годинника востаннє 27 жовтня 2019 року. Проте пізніше було вирішено перенести відмову від переходу на зимовий і літній час на 2021 рік.