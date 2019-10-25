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Факти / Україна

Погода в Україні на 25 жовтня (КАРТА)

У п’ятницю, 25 жовтня в Україні очікується хмарна погода, можливий туман.

Погода в Україні на 25 жовтня (КАРТА)

25 жовтня опадів на території України не очікується.

Вночі та в першій половині дня країну може вкрити туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах 4-9° тепла, вдень дещо тепліше – 13-18° із позначкою плюс. На заході України до 22°.

Читайте: Останні теплі вихідні: якою буде погода 26 та 27 жовтня (КАРТА)

У Києві сьогодні без опадів.

Вночі температура становитиме 7-9° тепла, а вдень варто очікувати 14-16° вище нуля.

Погода в Україні

До слова, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що 28 жовтня в країну прийде справжнє осіннє похолодання.

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