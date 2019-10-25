В Одесі не вдалося здійснити посадку літаку рейсу Прага-Одеса, на борту якого знаходилися 114 українців.

Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев розповів, що літак зі 114 громадянами України, який летів в Одесу, був вимушений скасувати рейс і повернутися до Праги.

За його словами, 24 жовтня літак Чеських авіаліній не зміг здійснити посадку в аеропорту Одеси через туман.

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Усіх українців перереєстрували на спецрейс, відліт якого мав відбутися 25 жовтня о 12.10.

– Подорожуючих забезпечено водою, немовлят памперсами, одну громадянку ліками, – підсумував Погорельцев.

До слова, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли про те, чим може бути небезпечний туман у Києві.