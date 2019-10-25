Ціни на покупки до нового навчального року у школі змушують хапатися за голову багатьох батьків. Воно й не дивно, адже щоб придбати одяг, взуття, канцелярське приладдя та рюкзак доведеться у середньому витратити 3000 грн. А якщо дітей двоє, то бюджет автоматично зростає до 6000 грн.

Для багатьох українських сімей такі суми непідйомні. Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину до школи, якщо немає грошей.

Варіант №1: Економити

Цей спосіб підходить тим, у кого є певна сума в сімейному бюджеті, але її недостатньо, щоб купити все необхідне. Замість 3000 грн. можна витратити приблизно на 30% менше, скориставшись деякими лайфхаками:

Напишіть список необхідних речей та їх кількість. Це допоможе уникнути непотрібних покупок на емоціях. Якщо ви збираєте до школи не першокласника, перевірте, можливо, щось із вашого списку залишилося ще з минулого року. Бажано робити покупки завчасно, а не за один раз. Так сума буде не такою приголомшливою і не так вдарить по сімейному бюджету. Не купуйте все і одразу. Зошити, ручки, фломастери, калькулятор – можна докупити упродовж навчального року. Після 1 вересня зазвичай багато з речей розпродаються зі знижкою. Об’єднайтесь з іншими батьками і разом купіть необхідні речі у одному місці. Гуртовим покупцям часто роблять знижки. Старайтесь не залучати дитину до процесу збору до школи. З нею ви обов’язково купите щось не зі списку. Якщо вам треба зібрати дитину до школи, а грошей немає, ходіть на ринки і торгуйтесь. У магазинах ціни фіксовані, а з продавцями на ринках можна домовитися. Інколи онлайн-шопінг вигідніший, ніж у офлайнових точках продажу. Крім того, більшість онлайн-магазинів безкоштовно доставляють замовлення.

Як варіант канцелярське приладдя можна купити у одному з магазинів мережі доступних товарів для дому. Для шопінгу вистачить 200 грн., щоб придбати найнеобхідніше (ціни орієнтовні та можуть змінюватися залежно від акцій магазину):

пенал – 20 грн.;

4 ручки – 28 грн.;

2 олівці – 2 грн.;

гумка – 2 грн.;

лінійка – 4 грн.;

набір кольорових олівців – 11 грн.;

зошити 12 арк. 20 шт. – 15 грн.;

обкладинки – 8 грн.;

альбом для малювання – 5 грн.;

фарби – 20 грн.;

набір пензликів – 11 грн.;

картон – 13 грн.;

пластилін – 15 грн.;

щоденник – 5 грн.

Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Варіант №2: Позичити

Якщо ж потрібно більше, ніж канцелярське приладдя можна позичити гроші у знайомих або взяти кредит. У банку сума кредиту може скласти до 500 тис. грн. і погасити його можна хоч достроково, хоч через декілька років – залежить від умов.

Більшість пропозицій кредитування передбачають сплату відсотків, але якщо підібрати варіант під 0% чи 0,01%, то переплата виходить не надто великою.

Нагадаємо, протягом 2019-2020 навчального року українські школярі матимуть осінні, зимові, весняні та літні канікули. Найближчі – з 28 жовтня до 3 листопада