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Факти / Україна / Суспільство

Що робити, якщо дитину треба зібрати до школи, а грошей немає

Ціни на покупки до нового навчального року у школі змушують хапатися за голову багатьох батьків. Воно й не дивно, адже щоб придбати одяг, взуття, канцелярське приладдя та рюкзак доведеться у середньому витратити 3000 грн. А якщо дітей двоє, то бюджет автоматично зростає до 6000 грн.

Репетитор для школяра

Для багатьох українських сімей такі суми непідйомні. Факти ICTV розбиралися, як зібрати дитину до школи, якщо немає грошей.

Варіант №1: Економити

Цей спосіб підходить тим, у кого є певна сума в сімейному бюджеті, але її недостатньо, щоб купити все необхідне. Замість 3000 грн. можна витратити приблизно на 30% менше, скориставшись деякими лайфхаками:  

  1. Напишіть список необхідних речей та їх кількість. Це допоможе уникнути непотрібних покупок на емоціях. 
  2. Якщо ви збираєте до школи не першокласника, перевірте, можливо, щось із вашого списку залишилося ще з минулого року.
  3. Бажано робити покупки завчасно, а не за один раз. Так сума буде не такою приголомшливою і не так вдарить по сімейному бюджету. 
  4. Не купуйте все і одразу. Зошити, ручки, фломастери, калькулятор – можна докупити упродовж навчального року. Після 1 вересня зазвичай багато з речей розпродаються зі знижкою. 
  5. Об’єднайтесь з іншими батьками і разом купіть необхідні речі у одному місці. Гуртовим покупцям часто роблять знижки. 
  6. Старайтесь не залучати дитину до процесу збору до школи. З нею ви обов’язково купите щось не зі списку. 
  7. Якщо вам треба зібрати дитину до школи, а грошей немає, ходіть на ринки і торгуйтесь. У магазинах ціни фіксовані, а з продавцями на ринках можна домовитися. 
  8. Інколи онлайн-шопінг вигідніший, ніж у офлайнових точках продажу. Крім того, більшість онлайн-магазинів безкоштовно доставляють замовлення. 

Як варіант канцелярське приладдя можна купити у одному з магазинів мережі доступних товарів для дому. Для шопінгу вистачить 200 грн., щоб придбати найнеобхідніше (ціни орієнтовні та можуть змінюватися залежно від акцій магазину): 

  • пенал – 20 грн.; 
  • 4 ручки – 28 грн.;
  • 2 олівці – 2 грн.;
  • гумка – 2 грн.; 
  • лінійка – 4 грн.;
  • набір кольорових олівців – 11 грн.; 
  • зошити 12 арк. 20 шт. – 15 грн.;
  • обкладинки – 8 грн.;
  • альбом для малювання – 5 грн.;
  • фарби – 20 грн.;
  • набір пензликів – 11 грн.;
  • картон – 13 грн.;
  • пластилін – 15 грн.;
  • щоденник – 5 грн. 

Читайте: Що потрібно купити дитині в школу: список речей і канцелярії

Варіант №2: Позичити

Якщо ж потрібно більше, ніж канцелярське приладдя можна позичити гроші у знайомих або взяти кредит. У банку сума кредиту може скласти до 500 тис. грн. і погасити його можна хоч достроково, хоч через декілька років – залежить від умов.

Більшість пропозицій кредитування передбачають сплату відсотків, але якщо підібрати варіант під 0% чи 0,01%, то переплата виходить не надто великою. 

Нагадаємо, протягом 2019-2020 навчального року українські школярі матимуть осінні, зимові, весняні та літні канікули. Найближчі – з 28 жовтня до 3 листопада

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