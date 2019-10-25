Чим насправді займається НАТО, на якому рівні зараз знаходиться співпраця України з Альянсом – далі в матеріалі.

Існує стереотип, що НАТО – це суто військова структура, яка втягує інші держави у конфлікти. Насправді Північноатлантичний Альянс поширюється на багато інших сфер, а не тільки на військову.

НАТО має цільові фонди. Це проекти загальним бюджетом майже у 40 млн євро, які націлені на підтримку України.

– Цільові фонди – це інструменти, які НАТО винайшла для допомоги країнам-партнерам, членам програми Партнерство заради миру. Зараз в Україні функціонує найбільша кількість цільових фондів. У нас їх вісім, вони сфокусовані на конкретних сферах, наприклад, на сфері кіберзахисту або медичної реабілітації колишніх військових, – розповідає голова представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.

Такі цільові фонди змінюються в залежності від тенденцій.

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Крім цільових фондів Україна і НАТО має спільні програми з нарощування потенціалу. Наприклад, є програма Наука заради миру, вона включає в себе протидію тероризму, захист від хімічних, біологічних і ядерних агентів. Програма також зосереджується на високих прогресивних технологіях.

Якщо розібратися, то для України співпраця з НАТО дуже важлива, оскільки це інвестиція у наше майбутнє.

До речі, Єнс Столтенберг закликав країни-члени НАТО активніше надавати допомогу Україні.