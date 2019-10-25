PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС

У 2018 році громадяни України знову стали лідерами за кількістю отриманих повідок на проживання в Євросоюзі.

Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС

У 2018 році українці отримали 527 тис. посвідок на проживання в ЄС, що дозволило їм опинитися на першому місці з великим відривом.

78% із зазначених видів на проживання припадають на Польщу. Всього ж країни Євросоюзу видали близько 3,2 млн відповідних дозволів минулого року.

Найбільше дозволів на проживання також видали в Польщі – 635 тис.

Читайте: Як в Європі борються за українських заробітчан. Польща проти Німеччини

Також в десятці за кількістю отримання відповідних дозволів опинилися громадяни:

  • Китаю (206 тис. посвідок на проживання);
  • Індії (197 тис.);
  • Сирії (174 тис.);
  • Білорусі (138 тис.);
  • Марокко (127 тис.);
  • США (120 тис.);
  • Бразилії (88 тис.);
  • Туреччини (79 тис.);
  • Росії (75 тис.).

До слова, за перші шість місяців 2019 року українські заробітчани переказали в Україну 106,3 млрд грн.

Джерело: Eurostat

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон
ЄС і Велика Британія досягли домовленостей щодо Brexit – Джонсон
Україна-ЄС
Україна наростила товарообіг з ЄС до €40 млрд
Федеріка Могеріні
ЄС зацікавлений у зміцненні України – Могеріні
Україна ЄС
Крок до виконання Мінських угод: очікування ЄС від формули Штайнмаєра
Митниця
Україна переходить на європейські правила транзиту товарів – що змінить закон
Лукашенко вирішив спростити візовий режим Білорусі з ЄС
Лукашенко вирішив спростити візовий режим Білорусі з ЄС
США Україна
Реакція США та ЄС на підпал будинку Гонтаревої
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти РФ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка