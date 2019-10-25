У 2018 році громадяни України знову стали лідерами за кількістю отриманих повідок на проживання в Євросоюзі.
У 2018 році українці отримали 527 тис. посвідок на проживання в ЄС, що дозволило їм опинитися на першому місці з великим відривом.
78% із зазначених видів на проживання припадають на Польщу. Всього ж країни Євросоюзу видали близько 3,2 млн відповідних дозволів минулого року.
Найбільше дозволів на проживання також видали в Польщі – 635 тис.
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Також в десятці за кількістю отримання відповідних дозволів опинилися громадяни:
- Китаю (206 тис. посвідок на проживання);
- Індії (197 тис.);
- Сирії (174 тис.);
- Білорусі (138 тис.);
- Марокко (127 тис.);
- США (120 тис.);
- Бразилії (88 тис.);
- Туреччини (79 тис.);
- Росії (75 тис.).
До слова, за перші шість місяців 2019 року українські заробітчани переказали в Україну 106,3 млрд грн.
Джерело: Eurostat