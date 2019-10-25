У 2018 році громадяни України знову стали лідерами за кількістю отриманих повідок на проживання в Євросоюзі.

У 2018 році українці отримали 527 тис. посвідок на проживання в ЄС, що дозволило їм опинитися на першому місці з великим відривом.

78% із зазначених видів на проживання припадають на Польщу. Всього ж країни Євросоюзу видали близько 3,2 млн відповідних дозволів минулого року.

Найбільше дозволів на проживання також видали в Польщі – 635 тис.

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Також в десятці за кількістю отримання відповідних дозволів опинилися громадяни:

Китаю (206 тис. посвідок на проживання);

Індії (197 тис.);

Сирії (174 тис.);

Білорусі (138 тис.);

Марокко (127 тис.);

США (120 тис.);

Бразилії (88 тис.);

Туреччини (79 тис.);

Росії (75 тис.).

До слова, за перші шість місяців 2019 року українські заробітчани переказали в Україну 106,3 млрд грн.

Джерело: Eurostat