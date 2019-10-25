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Факти / Україна

В Україні затримали хакера, підозрюваного у викраденні $6 млн у США

Кіберполіція України затримала хакера, який переховувався від правоохороних органів США.

хакер

У одному з готелів Києва затримали 32-річного хакера, якого підозрюють у розкраданні $6 млн з рахунків фінансових установ, втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

Федеральне бюро розслідувань і Служба розслідування фінансових злочинів США почали займатися справою чоловіка ще у 2010 році.

У 2019 році в Україну надійшов запит про надання міжнародно-правової допомоги щодо розшуку та затримання хакера.

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Зловмисника затримали в одному з найдорожчих столичних готелів.

Наразі вирішується питання щодо передачі затриманого правоохоронцям США.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що хакери з РФ атакували держустанови 35 країн.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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