29 жовтня у Маріуполі пройде Перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine.

Перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine пройде 29 жовтня у Маріуполі.

Форум відвідають представники уряду та міжнародних фінансових установ, інвестори, представники посольств, молоді бізнес-лідери та президент України Володимир Зеленський.

У межах інвестиційного Форуму відбувається спеціальна подія — IT STAGE.

Ця програма складається з п’яти панелей, під час яких обговорять інвестиції в інновації та в ІТ-проекти, синергію місцевої влади, види акселераційних програм та інвестиційну привабливість Донбасу.

П’ять відібраних стартапів за дві хвилини презентуватимуть президенту свої ідеї розвитку регіону.

Читайте: Водійські права в смартфоні: як і коли можна отримати Держава у смартфоні: в Україні презентували додаток Дія Трудові книжки не заборонять: як вони працюватимуть в електронному вигляді

На IT STAGE також працюватиме демозона: п’ять українських стартапів продемонструють успішний досвід взаємодії з муніципалітетом, ІТ-спільнотою та бізнесом для створення нових локальних проектів. Кожен зможе познайомитися з проектами та укласти з ними партнерство.

Спікери:

Сергій Купрієнко – Ring Ukraine український проект, у який інвестував Amazon;

Юрій Заремба – AXDRAFT стартап, який пройшов акселерацію в Y Combinator, США;

Олександр Славський – Business Incubator Group Ukraine.

Ольга Афанасьєва – UVCA асоціація венчурних інвесторів, що об’єднує понад 50 гравців;

Віктор Гурський – SocialBoost;

Ольга Афанасьєва – UVCA;

Андрій Гадашевіч – MakeBeCool. Компанія — одна із засновників Маріупольського ІТ-кластеру;

Основна мета IT Stage — стати точкою перетину представників державного сектора, бізнесу, ІТ-компаній, донорських організацій та довести, що в 20 км від лінії фронту можливо і потрібно розвивати стартапи.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про скорочення реєстрів, платформу для навчання та е-права.