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Факти / Україна / Суспільство

Встигнути за 2 хвилини: стартапери представлять свої ідеї Зеленському

29 жовтня у Маріуполі пройде Перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine.

Встигнути за 2 хвилини: стартапери представлять свої ідеї Зеленському

Перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine пройде 29 жовтня у Маріуполі. 

Форум відвідають представники уряду та міжнародних фінансових установ, інвестори, представники посольств, молоді бізнес-лідери та президент України Володимир Зеленський.

У межах інвестиційного Форуму відбувається спеціальна подія — IT STAGE. 

Ця програма складається з п’яти панелей, під час яких обговорять інвестиції в інновації та в ІТ-проекти, синергію місцевої влади, види акселераційних програм та інвестиційну привабливість Донбасу. 

П’ять відібраних стартапів за дві хвилини презентуватимуть президенту свої ідеї розвитку регіону. 
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На IT STAGE також працюватиме демозона: п’ять українських стартапів продемонструють успішний досвід взаємодії з муніципалітетом, ІТ-спільнотою та бізнесом для створення нових локальних проектів. Кожен зможе познайомитися з проектами та укласти з ними партнерство.

Спікери: 

  • Сергій Купрієнко – Ring Ukraine український проект, у який інвестував Amazon;
  • Юрій Заремба – AXDRAFT стартап, який пройшов акселерацію в Y Combinator, США;
  • Олександр Славський – Business Incubator Group Ukraine. 
  • Ольга Афанасьєва – UVCA асоціація венчурних інвесторів, що об’єднує понад 50 гравців;
  • Віктор Гурський – SocialBoost;
  • Ольга Афанасьєва – UVCA;
  • Андрій Гадашевіч – MakeBeCool. Компанія — одна із засновників Маріупольського ІТ-кластеру;

Основна мета IT Stage — стати точкою перетину представників державного сектора, бізнесу, ІТ-компаній, донорських організацій та довести, що в 20 км від лінії фронту можливо і потрібно розвивати стартапи.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про скорочення реєстрів, платформу для навчання та е-права.

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