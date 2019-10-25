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Факти / Україна

Видимість 200 метрів: Україну огорне туман

До кінця доби 25 жовтня та у першій половині дня 26 жовтня Україну огорне щільний туман.

Видимість 200 метрів: Україну огорне туман

У більшості областей України до кінця 25 жовтня та 26 жовтня вдень спостерігатиметься щільний туман. Видимість – 200-500 метрів.

Читайте: Смог, туман чи дим? Що відбулось зі станом повітря у Києві та інших містах України

– До кінця доби 25 жовтня вночі та в першій половині дня 26 жовтня в більшості областей туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), – повідомили в Укргідрометцентрі.

До речі, у Міністерстві охорони здоров’я розповіли про небезпеки, який несе в собі туман у Києві.

Джерело: Укргідрометцентр

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