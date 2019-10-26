26 жовтня в Україні буде без опадів, місцями трохи похолодає.
У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +17°.
У Львові в цей день без опадів, вночі +6°, вдень +19°.
У Луцьку в суботу вночі +8°, вдень +19°, без опадів.
У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +6°… +15°.
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Одеситам у цей день обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +8°, вдень +16°.
До слова, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що 28 жовтня в країну прийде справжнє осіннє похолодання.
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