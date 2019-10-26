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Факти / Україна

Погода в Україні на 26 жовтня (КАРТА)

26 жовтня в Україні буде без опадів, місцями трохи похолодає.

погода

У Києві в суботу без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +17°.

У Львові в цей день без опадів, вночі +6°, вдень +19°.

У Луцьку в суботу вночі +8°, вдень +19°, без опадів.

У Вінниці в суботу сонячно, температура повітря +6°… +15°.

Читайте: Останні теплі вихідні: якою буде погода 26 та 27 жовтня (КАРТА)

Одеситам у цей день обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +8°, вдень +16°.

До слова, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що 28 жовтня в країну прийде справжнє осіннє похолодання.

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