Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення повернути безмитний режим торгівлі деякими українськими товарами.

США відновлюють угоду про безмитну торгівлю з Україною за низкою позицій у зв’язку з досягнутим нею прогресом щодо захисту інтелектуальної власності.

Програма узагальненої системи преференцій дозволяє 120 країнам відвантажувати приблизно 1,5% від загального обсягу імпорту США без сплати мит.

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Трамп зазначив, що ухвалив таке рішення щодо України після того, як переглянув законодавчі норми, що забезпечують ефективний захист прав інтелектуальної власності.

Рішення почне діяти через п’ять днів після дати публікації.

Раніше Факти ICTV писали, що план допомоги Україні на наступний рік становить понад $700 млн. Це одна з найбільших сум, яку США надають іноземним державам.

Джерело: Білий дім