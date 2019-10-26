Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що Україна в ПАРЄ готова до діалогу, але не до компромісів у питаннях територіальної цілісності.

Під час зустрічі з генсеком Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що повернення делегації РФ в ПАРЄ залишається неприйнятним для України, а ситуація з повноваженнями української делегації в цій організації незрозуміла.

– Я сподіваюся, що це не стане прецедентом. Ми готові до діалогу, але не готові до компромісів із совістю, територіальною цілісністю та гідністю людей, – заявив Разумков.

Він запевнив генсека в готовності України працювати для користі Європи і Ради Європи.

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Також спікер Ради зазначив, що група Балтік плюс не прагне до деструктивної позиції в Раді Європи.

Балтік плюс – неформальна група у складі декількох національних делегацій (Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія), яка була створена у відповідь на повернення РФ у ПАРЄ.

Нагадаємо, у червні 2019 року Росія повернулася до роботи в ПАРЄ. 23 вересня нова делегація України в ПАРЄ офіційно відмовилась від участі в осінній сесії організації через повернення Росії. Разом з українською делегацією країни Балтії та Грузія також бойкотуватимуть урочистості до 70-річчя створення Ради Європи.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Верховна Рада